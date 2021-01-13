Синоптик рассказал о продолжительности «русской зимы» в Москве

«Русская зима» с морозами и сугробами продлится в Москве до конца января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, в пятницу, 15 января, в Москве начнется ультраполярное вторжение, самая низкая температура в столице ожидается в ночь на 17 января, она составит до -25°C.

При этом после 20-х чисел января москвичи могут ждать небольшого потепления, однако оно также сменится морозами, предупредил Тишковец.

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