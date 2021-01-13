Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса

Папа Римский Франциск привился от коронавирусной инфекции американо-германским препаратом Pfizer/ BioNTech. Об этом информирует аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники.

В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в среду утром, 13 января, в Ватикане началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Совершеннолетние граждане смогут получить препарат в специальном помещении, расположеном в одном из холлов Зала Павла VI.

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