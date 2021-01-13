Роскомнадзор дал СМИ советы по транскрибированию неблагозвучных слов

Роскомнадзор просит средства массовой информации подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных слов «с позиции высоких профессиональных стандартов».

Ведомство обращает внимание, что некоторые иностранные имена, фамилии и географические названия на русском языке созвучны нецензурным. В сообщении подчеркивается, что написание таких слов не подпадает под действие закона «О средствах массовой информации», запрещающего использование ненормативной лексики.

«Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ», – подчеркивает Роскомнадзор.

Ведомство обращается к СМИ с призывом при транскрибировании неблагозвучных иностранных слов учитывать их восприятие аудиторией, в частности детской и подростковой.