В Канаде женщина «выгуливала» мужа на поводке из-за карантина
Валерия Исполатова
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В канадском городе Шербрук женщина «выгуливала» мужа на поводке, чтобы избежать ограничений по COVID-19, сообщает «Би-би-си».
Супружеская пара была оштрафована на $1 212 (почти 90 тыс. руб.) за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии.
Женщина заявила полиции, что выгуливала собаку около дома, но при этом держала на поводке своего мужа.
В Канаде введен ночной комендантский час с 20.00 до 5.00. Прогулка с собакой является одной из немногих причин, чтобы покинуть дом в это время.
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