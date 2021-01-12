В Канаде женщина «выгуливала» мужа на поводке из-за карантина

В канадском городе Шербрук женщина «выгуливала» мужа на поводке, чтобы избежать ограничений по COVID-19, сообщает «Би-би-си».

Супружеская пара была оштрафована на $1 212 (почти 90 тыс. руб.) за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии.

Женщина заявила полиции, что выгуливала собаку около дома, но при этом держала на поводке своего мужа.

В Канаде введен ночной комендантский час с 20.00 до 5.00. Прогулка с собакой является одной из немногих причин, чтобы покинуть дом в это время.

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