В Буйнакске число госпитализированных с отравлением детей увеличилось до 34

В больницы Буйнакска обратились 34 ребенка с отравлением, рассказал глава города Исламудин Нургудаев. Об этом пишет ТАСС.

«Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли [из больницы], остальные госпитализированы, кто-то еще обращается», — сказал Нургудаев.

Он отметил, что в настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины случившегося.

Ранее мэрия города сообщила, что 30 детей госпитализированы с отравлением. По одной из версий дети отравились водой из-под крана. В связи с этим городские власти попросили жителей не пить эту воду. На место выехали представители регионального минздрава.

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