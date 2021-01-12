В ЕК сообщили, что Россия не запрашивала сертификацию «Спутника V»

Производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию препарата в Евросоюзе. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает ТАСС.

При этом, по его словам, российский производитель находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА).

Ранее ЕК признала, что страны Евросоюза могут закупать для собственного использования вакцины, не получившие сертификации на рынке ЕС.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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