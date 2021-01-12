Всего в пяти российских школах сохраняется карантин из-за COVID-19

Карантин из-за новой коронавирусной инфекции продолжает действовать всего в пяти школах по всей России, сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

«Всего в 5 школах в 4 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», – указано в сообщении.

Подчеркивается, что закрытые на карантин школы составляют всего 0,01% от всего числа школ в стране.

За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский регион объявил о возвращении школьников на очное обучение

— Путин заявил, что дистанционное образование никогда не заменит очное

— Больше половины родителей жалуются на беспрецедентное отставание школьников