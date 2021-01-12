Дома в Иркутской области проверят после землетрясения в Монголии
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и соцобъектов после землетрясения в Монголии. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, на это его сподвигли комментарии в социальных сетях, согласно которым некоторые жители региона обнаружили трещины в своих домах.
При этом иркутский глава отметил, что в области коммунальная инфраструктура и стратегические объекты функционируют в обычном режиме.
Ранее стало известно, что на границе России и Монголии произошло сильное землетрясение. Позже ГУ МЧС по Иркутской области заявило, что на границе России и Монголии было зафиксировано три повторных толчка.
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