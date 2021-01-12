Очевидица обвинила «пьяных» жильцов в пожаре в Екатеринбурге
Семён Сонный
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Жительница дома в Екатеринбурге, где произошел смертельный пожар, сочла причиной возгорания действия пьющих жильцов. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
«Там жили пьяные, у них там что-то случилось, что-то они натворили. Видимо там по вентиляции все пошло», – заявила женщина.
По ее словам, ей помогли выбраться из дома пожарные, а ее квартира при пожаре не пострадала.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе ребенок.
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