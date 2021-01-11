ВОЗ: мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что мир не сможет достичь в этом году коллективной иммунизации от коронавируса, передает ТАСС.

По ее словам, год назад было невозможно представить, что у человечества будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса.

Ученая отметила, что вакцины поступят во все страны, но для этого потребуется время. Также она призвала не забывать о мерах для предотвращения распространения коронавируса, которые придется соблюдать как минимум до конца года.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», — добавила Сваминатан.

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