Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале вакцинации от коронавируса в стране в конце недели. Об этом сообщает ТАСС.

«В нашу страну начались поставки китайской вакцины. Мы также следим за развитием событий, связанных с российской и британской вакцинами», — сказал он.

Так, вакцинация в Турции начнется 14-15 января.

По последним данным, в Турции выявлено 2 млн 336 тыс. случаев коронавируса.

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