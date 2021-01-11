В Москве откроется запись на вакцинацию для сотрудников ИТ-компаний и гостиниц

В Москве в среду, 13 января, откроется запись на вакцинацию для представителей новых отраслей экономики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, привиться смогут сотрудники следующих сфер деятельности: научные исследования и разработки; ИТ, телекоммуникации и связь; соцобслуживание со стороны частных организаций и НКО; управление и операции с недвижимостью; гостиницы и туристические агентства.

В четверг, 14 января, в Москве начнут принимать пациентов 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки выявили 4 646 заразившихся коронавирусом