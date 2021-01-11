Во ФСИН прокомментировали информацию о рабском труде в мордовской колонии

Информация о том, что осужденных в женской колонии №2 Мордовии принуждают к рабскому труду, ложна. Об этом заявили в пресс-службе республиканского управления ФСИН, пишет РИА «Новости».

В мордовском УФСИН отметили, что рабочий день соответствует законодательству и составляет 40 часов в неделю. Женщины работают с 8.30 до 17.00 с получасовым перерывом на обед.

Кроме того, в пресс-службе среднюю зарплату осужденных оценили в 9,9 тысячи рублей, подчеркнув, что точная сумма «зависит от выполнения нормы выработки».

«После начисления заработной платы производятся удержания по исполнительным листам, искам, удержания за питание и коммунально-бытовые услуги», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что на счет заключенных поступает не менее 25% от заработной платы.

Ранее СМИ писали о том, что в колонии женщин заставляют работать на швейном производстве с 8.00 до 21.00 с 10-минутным перерывом на обед. По информации правозащитников, в месяц работницы получают около 11 тысяч рублей, из которых больше половины вычитается «за коммунальные услуги и налоги».

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