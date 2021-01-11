Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса
Центр имени Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нам никто штаммов не передавал. У нас их нет, поэтому пока проверять нечего», — сказал Гинцбург.
Ранее сообщалось, что в России в конце 2020 года выявили заражение британским штаммом.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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