Собака насмерть загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в одном из частных домов в Кемеровском районе в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. По информации следствия, 40-летняя женщина днем 31 декабря с дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. Она оставила ребенка с бабушкой и вышла во двор. В это время в одной из комнат находилась крупная собака, которая смогла самостоятельно выйти из помещения.

Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Уточняется, что после инцидента хозяин дома сам умертвил собаку.

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