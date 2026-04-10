Мать звезды «Дома-2» попала в реанимацию

Блогерша Мария Кохно рассказала, что ее мать Ольга попала в реанимацию. Подробностями она поделилась на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам Кохно, мама в реанимации с двусторонней пневмонией.

«Просто, пожалуйста, помолитесь, все! Мне больше ничего не нужно, потому что если не будет мамы, не будет меня тоже», — не скрывает слез 36-летняя Мария.

Кохно участвовала в реалити-шоу об отношениях «Дом-2» с 2016 по 2018 год. После ее приглашали в качестве эксперта на передачи «Мужское/Женское», «Инстаграмщицы-2».

В 2023 году Мария Кохно рассказала о борьбе с анорексией. По признанию девушки, она весила всего 26 килограммов. Вместе с мамой Мария помогала женщинам, пережившим расстройство пищевого поведения.

