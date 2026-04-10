Стало известно, кому будет невыгодно полное приравнивание материнства к работе

Идея приравнять материнство к полноценной трудовой деятельности в пенсионной системе может оказаться невыгодной женщинам с высокой официальной зарплатой, поскольку усредненное начисление пенсионных баллов за годы ухода за ребенком в их случае будет хуже, чем сохранение трудового дохода. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

В марте 2026 года в Госдуме предложили приравнять материнство к профессиональной деятельности, включив период ухода за ребенком в трудовой стаж и систему пенсионных начислений.

Экономист напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает включение периодов ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж с начислением пенсионных коэффициентов. Эта норма действует с 1 января 2026 года. За каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим, четвертым и последующими — 5,4.

«Технически механизм уже работает, однако полноценное приравнивание материнства к работе, например с начислением баллов исходя из средней зарплаты по стране, упирается в ограничения распределительной пенсионной системы. В такие периоды страховые взносы не поступают, а рост обязательств Социального фонда без увеличения доходов потребует значительных дотаций из федерального бюджета. Такая мера могла бы по-разному сказаться на будущих пенсиях женщин. Для матерей с низкими доходами дополнительные баллы способны повысить шансы на получение страховой пенсии и увеличить ее размер. В то же время для женщин с высокой официальной зарплатой усредненное начисление баллов за годы ухода за ребенком может оказаться менее выгодным, чем продолжение трудовой деятельности», — отметил Шедько.

По оценке экономиста, признание материнства социально значимым трудом без дополнительных финансовых механизмов останется в основном символическим шагом. Для реального эффекта потребуются либо прямые бюджетные трансферты в Социальный фонд за каждый год ухода за ребенком, либо инструменты, компенсирующие утраченный доход, например государственное софинансирование, считает эксперт.

Среди ключевых рисков такой инициативы эксперт назвал рост нестраховых обязательств пенсионной системы, возможное увеличение дефицита бюджета и размывание самого принципа страхового стажа, при котором размер пенсии зависит от уплаченных взносов. Кроме того, могут возникнуть и правовые вопросы, связанные с равенством родителей, уверен экономист. Сейчас правом на отпуск по уходу за ребенком может воспользоваться не только мать, но и отец, поэтому предоставление особых пенсионных условий только женщинам может вызвать споры с точки зрения принципа равенства, добавил эксперт.

Шедько также считает, что для работодателей такая мера несет дополнительные косвенные риски. В частности, у части компаний может снизиться мотивация развивать гибкие форматы занятости для женщин с детьми, а у рынка труда в целом могут усилиться опасения по поводу найма женщин репродуктивного возраста. На этом фоне любые изменения в этой сфере требуют крайне аккуратной настройки, чтобы поддержка семей не подорвала устойчивость пенсионной системы, заключил он.

Ранее Совфед запретил устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет.