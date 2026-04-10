«Вы же не славянки»: россиянка оскорбляла уроженок Бурятии и угрожала им расправой

Уроженки Бурятии пострадали от ксенофобии, гуляя с детьми под Петербургом

Молодые мамы из Улан-Удэ подверглись оскорблениям по национальному и расовому признаку во время прогулки под Петербургом. Об этом стало известно порталу Neva Today.

Жертвами ксенофобского нападения стали две уроженки Бурятии, гулявшие у ТЦ «МЕГА» в Кудрово Ленинградской области. К молодым мамам с младенцами в колясках приблизилась агрессивная незнакомка.

Женщина обвинила девушек в том, что они встали на тропинке и перегородили ее, требовала уступить дорогу, хотя, судя по видео, никто не мешал ее проходу. По словам петербурженки, приезжие из «чучмечьей страны» виновны в «перегрузке социальной инфраструктуры».

Узнав, что Бурятия входит в состав РФ, она перешла на мат, стала высказывать угрозы физической расправы и расистские оскорбления.

«Начнем с того, что вам Путин выдал паспорта России, но по нации вы не русские, вы же не славянки», — кричала женщина.

Отчаявшись объяснить ей, что Россия — это многонациональная страна, девушки вызвали полицию, но агрессорша скрылась, не дожидаясь прибытия стражей порядка.

После публикации местные жители узнали на видео Наталью, которая уже не раз совершала подобные выходки. Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев назвал случившееся «расистской атакой» и направил запросы в правоохранительные и надзорные органы.

