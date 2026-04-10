Поргина раскрыла, как готовится к празднованию Пасхи

Актриса Людмила Поргина поделилась, что ежегодно на Пасху ходит в Троице-Сергиеву лавру и соблюдает праздничные традиции. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

«Я в обязательном порядке наведываюсь в Троице-Сергиеву лавру. Вы знаете, там пекут куличи сами монахи, я покупаю их, а потом сама дома их украшаю», — раскрыла Поргина.

По словам актрисы, раньше она пекла праздничные изделия самостоятельно. Однако в последнее время артистка не может стоять у плиты.

Поргина добавила, что ее самой любимой частью подготовки к Пасхе является украшение куриных и перепелиных яиц. Актриса красит их в разные цвета, а затем наносит золотистую краску. Знаменитость отметила, что в итоге яйца обретают благородные оттенки.

Она также с нетерпением ждет Пасху, чтобы увидеться со своими близкими.

