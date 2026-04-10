В России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи

Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не станет продлевать режим прекращения огня в зоне СВО после Пасхи. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

По его словам, российский лидер Владимир Путин, как истинный христианин, установил режим прекращения огня, поскольку Пасха – это праздник мира и света. Но что касается прекращения ударов в дальнейшем, то Москва понимает, что с «киевским режимом договариваться нельзя».

«Сколько бы миротворческих идей мы не предлагали ранее, Украиной они все были отвергнуты, либо сорваны. Киев несамостоятельный, он будет делать все, что ему скажут заморские хозяева. А кураторам Владимира Зеленского не нужно, чтобы в стране установился мир», — заявил Матвичук.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!