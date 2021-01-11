В ООН рассказали, чего россияне ждут от будущего

В предстоящие 25 лет россияне хотят, чтобы улучшилось здравоохранение, экология и соблюдение прав человека. Это показал опрос Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках инициативы «ООН — 75: Глобальный диалог», пишет ТАСС.

Как приоритеты мирового развития россияне также видят доступное образование, улучшение возможностей трудоустройства и уменьшение количества конфликтов.

46% опрошенных считают, что к 2045 году люди будут жить лучше, 29% респондентов уверены в обратном, 25% участников исследования полагают, что ничего не изменится. Оптимистичную точку зрения поддержали в большинстве стран постсоветского пространства, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении, Грузии и на Украине. Тем не менее, западные страны верят в пессимистичное развитие ситуации: 47% в США и 61% во Франции.

В исследовании «ООН — 75: Глобальный диалог» поучаствовали полтора миллиона человек из 193 стран мира.

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