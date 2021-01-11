Эксперт рассказал о способах избавиться от спам-звонков

Чтобы уменьшить количество нежелательных звонков, можно воспользоваться услугами оператора связи по их блокировке, рассказал руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов. Его слова передает агентство «Прайм».

Также есть специальные приложения, которые предупреждают, что звонок может быть рекламным или мошенническим, сказал Антипов.

При этом, по его словам, если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от нежелательных звонков навсегда не удастся, так как соответствующая база может передаваться из рук в руки.

В большинстве случаев компании пользуются тем, что владельцы номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, программах лояльности или для участия в конкурсах. Номером абонента могут поделиться также его знакомые, например, в рамках акции «Приведи друга», добавил Антипов.

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