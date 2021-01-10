Алжир зарегистрировал «Спутник V»

Алжир стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронаируса «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте препарата в Twitter.

»Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января», — говорится в сообщении.

В Алжире коронавирусом заразились 102 144, выздоровели 69 212, скончались 2 807 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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