Папа Римский призвал американцев проявить ответственность после штурма Капитолия

Папа Римский Франциск призвал американцев проявить ответственность и поддержать демократические ценности после штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я призывают власти штата и все население сохранять высокое чувство ответственности, чтобы смягчить страсти, содействовать национальному примирению и защитить демократические ценности, укоренившиеся в американском обществе», — сказал понтифик.

Папа Римский подчеркнул, что молится за погибших на протестах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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