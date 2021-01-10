Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации

Подросток, пострадавший во время схода лавины на турбазу в пригороде Норильска, находится реанимации. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Мальчик в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно», — говорится в сообщении.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело. В районе комплекса по-прежнему сохраняется угроза схода лавин.

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