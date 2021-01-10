В Индонезии обнаружены обломки разбившегося Boeing

Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air , потерпевшего крушение в Яванском море. Об этом сообщил представитель ВМС страны Фахрул, передает ТАСС.

Он уточнил, что «части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг», которые входят в архипелаг Серибу.

«В ближайшее время все это будет доставлено на берег», — говорится в сообщении.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.

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