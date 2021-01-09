В Полтавской области Украины взорвался газопровод

Возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине взорвался газопровод, сообщила пресс-служба предприятия «Лубныгаз» в Facebook.

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» («Укртрансгаз») произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы предприятия «Лубныгаз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без газа остались 15 поселений. На место взрыва выехали две аварийные бригады.

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