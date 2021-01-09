Расследовавший убийство Листьева следователь скончался

Бывший глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой, расследовавший убийство журналиста Владислава Листьева, умер. Об этом в своем Twitter cообщил депутат Александр Хинштейн.

«Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», — написал Хинштейн в соцсети.

По словам парламентария, этот покойный был человеком «удивительной чистоты».

Трибой вел расследование убийства журналиста в 1996-2000 годах.

Листьев был застрелен в подъезде собственного дома в 1995 году. Ему было 38 лет. Найти виновных в его смерти до сих не удалось.