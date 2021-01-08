В Великобритании зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

В Великобритании зарегистрирован рекордный ежедневный прирост числа смертей из-за COVID-19 — 1325 смертей. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в стране зарегистрировано 68 053 ​​новых случая коронавируса — это самый высокий ежедневный показатель на сегодняшний день.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.

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