В Вашингтоне протестующие прорвались через кордон около Капитолия

В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Об этом пишет РИА «Новости».

Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

Ранее в Вашингтоне собрались десятки тысяч сторонников президента Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов.

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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