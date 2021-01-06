«Вечный огонь» снова зажгли в Белграде после восстановления от осквернения

В столице Сербии вновь зажгли «Вечный огонь» в мемориале воинам-освободителям после осквернения. Об этом сообщил заместитель главы города Горан Весич в Facebook.

Он подчеркнул, что «Вечный огонь» — это память и благодарность людям, которые отдали жизни за освобождение Белграда в операции с 12 по 20 октября 1944 года: 2 996 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и 960 бойцов Красной армии.

«Спустя семь дней, после того как был осквернен «Вечный огонь» к стыду всех нас в Белграде, благодаря компании Србиягаз, которая сделала большую работу, он снова горит», — заявил Весич.

15 декабря Вечный огонь зажег в парке глава государства Александар Вучич и глава МИД России Сергей Лавров. Осквернение памятника произошло в ночь на 30 декабря. Тогда неизвестные облили «Вечный огонь» краской и потушили. Также вандалы оставили на монументе банку из-под краски, написав на ней: «Освободители? Нет, никогда!», а ниже нарисовали перечеркнутые серп и молот.

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