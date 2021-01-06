Правозащитники Белоруссии сообщили о более 100 осужденных по «политическим делам»

Более 100 приговоров по «политическим делам» внесли в Белоруссии к концу 2020 года, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, в концу года в стране «были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, происходившими во время и после президентских выборов».

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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