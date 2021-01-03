Медведчук назвал «трепом» слова о невозможности регистрации «Спутника V» на Украине

Лидер политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко о невозможности регистрации на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте политсилы.

По его словам, высказывание Ляшко «недоразумения от медицины», а также «маразматическим трепом», который ничего общего с медициной и интересами граждан страны не имеет.

Он также напомнил, что ни одна вакцина в мире еще не прошла третью фазу испытаний: препарат американской Moderna завершит их в 2022 году, англо-шведская вакцина AstraZeneca завершит испытания в 2023 году, как и американская Pfizer.

Политик призвал специалистов объяснить эти особенности главному санитарному врачу Украины, чтобы он в свою очередь проинформировал об этом президента страны Владимира Зеленского.

«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — написал Медведчук.

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