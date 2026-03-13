США и Израиль повредили почти 10 тыс. гражданских объектов в Иране

Не менее 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома, повреждены в Иране во время военной операции США и Израиля. Об этом сообщила вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар, ее слова приводит пресс-служба правительства.

«Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, при этом 11 медицинских работников погибли, а десятки спасателей получили ранения», — говорится в сообщении.

Иран наносит ответные удары по военным базам США.

Накануне сообщалось, что Иран начал 42-й этап операции против Израиля и США. Гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что КСИР наносит удары при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов по Тель-Авиву и американским военным базам на Ближнем Востоке.

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля.

