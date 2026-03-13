На Украине захотели заменить уличную «бусификацию» цифровой

Нардеп Мазурашу: министр обороны хочет заменить уличную «бусификацию» цифровой
Министр обороны Украины Михаил Федоров попытается заменить уличную «бусификацию» цифровой. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его словам приводит «Страна.ua».

«Мы уже услышали некоторые анонсы: нужно перекрыть все, заблокировать карты для дезертиров и для уклонистов, чтобы они, условно говоря, не могли жить — или на «мясо», или в тюрьму, или, если кому-то удастся, попытаться сбежать из страны», — сказал Мазурашу.

По его словам, пока ни минобороны, ни генштаб Вооруженных сил Украины не готовы выйти за пределы «рабовладельческой философии».

12 марта депутат Рады, член комитета по национальной безопасности Вадим Ивченко предложил распространить ограничения для неплательщиков алиментов на мужчин, уклоняющихся от мобилизации, а также на военнослужащих, самовольно покинувших часть. Он отметил, что сейчас для неплательщиков алиментов предусмотрено шесть видов ограничений — им могут блокировать банковские счета, ограничивать доступ к кредитам и применять другие меры. Депутат считает, что аналогичные ограничения можно распространить и на уклонистов и дезертиров.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее Федоров анонсировал реформу мобилизации.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
