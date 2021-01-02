Заблудившегося москвича спасли в горах Абхазии
Ника Пикекатлет
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В Абхазии сотрудники МЧС спасли россиянина, который заблудился в горах. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что 52-летний москвич Сергей Краходкин потерялся в районе горы Мамзышха.
После спасения мужчина был доставлен спасателями в Гагры.
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