Заблудившегося москвича спасли в горах Абхазии

В Абхазии сотрудники МЧС спасли россиянина, который заблудился в горах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что 52-летний москвич Сергей Краходкин потерялся в районе горы Мамзышха.

После спасения мужчина был доставлен спасателями в Гагры.

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