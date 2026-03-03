Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский признал нехватку солдат в ВСУ

Зеленский: Украина пытается компенсировать нехватку солдат
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В ВСУ есть нехватка солдат, и Киев «говорит об этом открыто». Об этом в интервью итальянской газете Corriere Della Sera рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, именно из-за нехватки живой силы Киев «хочет» завершить боевые действия.

«На самом деле, мы стремимся к диалогу, мы хотим мира. В то же время, однако, мы стараемся быть сильными, производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать нехватку солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться», — подчеркнул Зеленский.

В феврале Зеленский также признавал, что у Украины есть нехватка личного состава, которая «продолжается не один месяц».

В конце января украинские военные рассказали The New York Times, что Киеву не хватает войск для защиты каждого участка фронта. Солдаты отмечали, что военных недостаточно ни для отражения российских атак, ни для проведения контрнаступательных действий.

Ранее в ДНР рассказали, зачем на Украине занижают потери.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!