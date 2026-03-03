В ВСУ есть нехватка солдат, и Киев «говорит об этом открыто». Об этом в интервью итальянской газете Corriere Della Sera рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, именно из-за нехватки живой силы Киев «хочет» завершить боевые действия.

«На самом деле, мы стремимся к диалогу, мы хотим мира. В то же время, однако, мы стараемся быть сильными, производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать нехватку солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться», — подчеркнул Зеленский.

В феврале Зеленский также признавал, что у Украины есть нехватка личного состава, которая «продолжается не один месяц».

В конце января украинские военные рассказали The New York Times, что Киеву не хватает войск для защиты каждого участка фронта. Солдаты отмечали, что военных недостаточно ни для отражения российских атак, ни для проведения контрнаступательных действий.

