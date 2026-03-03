«Я не уверен, что буду баллотироваться»: Зеленский назвал новое условие проведения выборов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности. Чем руководствуется Зеленский и как на это реагируют в Москве и Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине возможны исключительно после завершения конфликта, а не в период временного прекращения огня. По его словам, вопрос стоит не в самом факте голосования, а во времени его проведения.

«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего захотят украинцы», — сказал он.

Так Зеленский фактически отверг сценарий выборов в условиях краткосрочного перемирия и дал понять, что окончательное решение о собственном участии будет принимать позже.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине возможны лишь при условии двухмесячного прекращения огня. Его слова прозвучали на фоне давления со стороны США с требованием ускорить мирное урегулирование и обсуждений потенциальных компромиссов.

В интервью он также подчеркнул, что Украина приняла предложение США заморозить линию огня в Донбассе, однако Москва требует полного вывода украинских войск из региона.

« Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Почему Путин навязывает это как условие мира?» — заявил он.

Возможные кандидаты

Украинские пользователи все чаще интересуются в поисковых системах возможными соперниками Зеленского на вероятных президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав динамику поисковых запросов. В числе наиболее часто упоминаемых фигур — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель офиса президента Кирилл Буданов .

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, проведенному в январе, Зеленский уступает обоим политикам по уровню доверия. По данным опроса, Зеленскому доверяют 62% респондентов, тогда как Залужному — 72%, а Буданову* — 70%. Ранее опрос American Political Services также показал, что во втором туре гипотетических выборов Залужный мог бы одержать победу над Зеленским.

На фоне дискуссий о возможных выборах на Украине чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBO и IBF Александр Усик сообщил о планах в будущем попробовать себя в государственной политике .

«Я еще пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы — поработать на государство», — заявил спортсмен.

Усик — непобежденный украинский профессиональный боксер, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.

Реакция Москвы и Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев рассчитывает участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией . Об этом он сказал на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.

«Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина. — «Газета.Ru») хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы», — отметил Трамп.

Американский лидер также выразил мнение, что рейтинг Зеленского снизился до 4%, добавив, что в стране «давно не было выборов». По словам Трампа, инициатива проведения голосования продиктована не Москвой, а внутренней ситуацией на Украине. Он также заявил, что Зеленский «не знает», куда была направлена половина средств, выделенных США Киеву.

Со своей стороны президент России Владимир Путин на прямой линии в декабре сообщил о готовности рассмотреть вопрос обеспечения безопасности украинских выборов.

« Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов . Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно — на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в России проживают от 5 до 10 миллионов украинцев, имеющих право голоса. По его словам, если выборы состоятся, Москва вправе поставить вопрос об организации голосования для украинских граждан, находящихся на российской территории.