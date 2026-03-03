Размер шрифта
Калифорнийский университет в Беркли внесли в перечень нежелательных организаций

Danita Delimont/Global Look Press

Калифорнийский университет в Беркли внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«University of California, Berkeley (UC Berkeley, «Калифорнийский университет в Беркли»), США», — говорится в перечне.

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности организации нежелательной на территории РФ 16 февраля.

Калифорнийский университет в Беркли — это старейший кампус и флагман системы Калифорнийского университета, основанный в 1868 году. Он признан одним из ведущих государственных исследовательских университетов мира и занимает 1-е место среди государственных вузов США в рейтинге U.S. News & World Report на 2026 год.

Кроме того, в перечень нежелательных включена Российско-Американская ассоциация ученых (Russian-American Science Association).

До этого сообщалось, что суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении Александра Габуева (признан в РФ иностранным агентом), директора Берлинского центра Карнеги, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее в список иноагентов внесли журналистку, якутского депутата и интернет-ресурс.

 
