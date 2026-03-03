Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Дмитриев ожидает, что скоро европейцы сами восстановят «Северный поток — 2»

Дмитриев: скоро европейцы собственными руками перестроят «Северный поток — 2»
Roman Naumov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что европейцы в скором времени будут собственными руками восстанавливать трубопровод «Северный поток — 2» из-за роста цен на газ.

По его мнению, стоимость голубого топлива будет выше.

«Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии. — «Газета.Ru»), Кае (Каллас, главе европейской дипломатии. — «Газета.Ru») и другим русофобски настроенным политикам. Скоро они начнут своими руками перестраивать «Северный поток — 2»», — написал руководитель РФПИ.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

Ранее в МИД России заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!