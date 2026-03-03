Дмитриев ожидает, что скоро европейцы сами восстановят «Северный поток — 2»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что европейцы в скором времени будут собственными руками восстанавливать трубопровод «Северный поток — 2» из-за роста цен на газ.

По его мнению, стоимость голубого топлива будет выше.

«Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии. — «Газета.Ru»), Кае (Каллас, главе европейской дипломатии. — «Газета.Ru») и другим русофобски настроенным политикам. Скоро они начнут своими руками перестраивать «Северный поток — 2»», — написал руководитель РФПИ.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

Ранее в МИД России заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.