Зеленский все еще намерен принять иностранные войска на Украине

Зеленский: Москва не должна решать, какие войска стоят на Украине
Thomas Peter/Reuters

Россия не должна решать, войска каких государств будут размещены на территории Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

«Россияне не хотят иностранных войск на Украине. И я считаю, что Европа должна быть более твердой в этом вопросе. Я не собираюсь ставить под сомнение наличие иностранных войск в России — например, 10 тысяч северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска дислоцируются на нашей территории», — отметил он.

Также в интервью Зеленский заявил, что «никогда» не покинет Донбасс и не оставит 200 тысяч украинцев, «которые там живут».

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. В феврале Зеленский заявил, что Украина хотела бы видеть иностранные войска неподалеку от передовой в случае остановки боевых действий.

При этом в МИД России не раз заявляли, что размещение войск стран НАТО на территории Украины будет воспринято как иностранная интервенция.

Ранее СМИ сообщили о зависимости «коалиции желающих» от решения Путина.

 
