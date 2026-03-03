Размер шрифта
В Иране похоронили детей, ставших жертвами удара США и Израиля по школе

В Иране похоронили 168 детей, погибших при атаке США и Израиля на школу
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

В Иране похоронили 168 детей, погибших во время удара США и Израиля по школе для девочек в Минабе. Об этом сообщил официальный портал иранского правительства.

«Тела 168 учащихся школы «Шаджаре Тайебе» в Минабе, погибших мученической смертью в результате подлых атак... были преданы земле», — говорится в публикации.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле». По данным местных властей, кроме школьниц погибли и 14 сотрудников образовательного учреждения.

Как передавало РИА Новости, тысячи человек вышли на улицы Минаба, чтобы проститься с погибшими школьницами. Участники процессии облачились в траурные цвета и несли траурные флаги, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.

 
