Политика

«Врата ада распахнутся шире». В Иране пригрозили США и Израилю расплатой

Иранский КСИР пригрозил США и Израилю «открыть врата ада»
Отряд Корпуса стражей исламской революции
West Asia News Agency/Reuters

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран продолжит наносить целенаправленные удары в ответ на атаки США и Израиля. Также в Тегеране объявили о планах прервать поставки ближневосточной нефти, сжигая корабли в Ормузском проливе и уничтожая трубопроводы. На фоне этих заявлений Дональд Трамп отказался от возобновления переговоров с Ираном.

Официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран отомстит США и Израилю за атаку на республику и убийство верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Mizan.

«Врата ада для США и Израиля продолжат распахиваться с каждой минутой все шире и шире», — заявил военный.

Он уточнил, что Иран продолжит наносить «целенаправленные атаки по врагам».

Вечером 2 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари объявил, что Иран намерен заблокировать вывоз нефти из стран Ближнего Востока, сообщало агентство IRNA. Для этого КСИР будет «сжигать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив».

Также Джабари выразил готовность уничтожить все нефтепроводы в регионе. Днем ранее в КСИР заявили, что поразили в Ормузском проливе и Персидском заливе три танкера, принадлежавших США и Великобритании.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что регион по-прежнему открыт для судоходства.

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — написала в соцсети X корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

При этом иранские военные высказывают угрозы не только судам, связанным с США и Израилем, но и руководству государств. Так, агентство Fars опубликовало заявление спецподразделения КСИР «Аль-Кудс», в котором высказывались угрозы в адрес американских и израильских чиновников:

«Противник, убивший верховного лидера аятоллу Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома».

1 марта иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази объявил о начале священной войны (джихада) против США и Израиля из-за убийства Хаменеи.

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — заявил он.

В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации пообещал, что исламская республика «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и лишив возможностей».

Трамп против переговоров

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором объявил об отказе о предложения Тегерана о возвращении к переговорам.

«Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно»,
— написал американский лидер.

При этом еще 1 марта Трамп в интервью журналу The Atlantic говорил, что согласился с просьбой Ирана возобновить диалог. Однако он уточнил, что многих членов переговорной группы Тегерана уже нет в живых.

Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома также писала, что Трамп намеревается «рано или поздно» поговорить с временным руководством Ирана.

 
