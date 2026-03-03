«Врата ада распахнутся шире». В Иране пригрозили США и Израилю расплатой

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран продолжит наносить целенаправленные удары в ответ на атаки США и Израиля. Также в Тегеране объявили о планах прервать поставки ближневосточной нефти, сжигая корабли в Ормузском проливе и уничтожая трубопроводы. На фоне этих заявлений Дональд Трамп отказался от возобновления переговоров с Ираном.

Официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран отомстит США и Израилю за атаку на республику и убийство верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Mizan.

«Врата ада для США и Израиля продолжат распахиваться с каждой минутой все шире и шире», — заявил военный.

Он уточнил, что Иран продолжит наносить «целенаправленные атаки по врагам».

Вечером 2 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари объявил, что Иран намерен заблокировать вывоз нефти из стран Ближнего Востока , сообщало агентство IRNA. Для этого КСИР будет «сжигать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив».

Также Джабари выразил готовность уничтожить все нефтепроводы в регионе. Днем ранее в КСИР заявили, что поразили в Ормузском проливе и Персидском заливе три танкера, принадлежавших США и Великобритании.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что регион по-прежнему открыт для судоходства.

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику», — написала в соцсети X корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

При этом иранские военные высказывают угрозы не только судам, связанным с США и Израилем, но и руководству государств. Так, агентство Fars опубликовало заявление спецподразделения КСИР «Аль-Кудс», в котором высказывались угрозы в адрес американских и израильских чиновников:

«Противник, убивший верховного лидера аятоллу Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома».

1 марта иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази объявил о начале священной войны (джихада) против США и Израиля из-за убийства Хаменеи.

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — заявил он.

В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации пообещал, что исламская республика «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и лишив возможностей».

Трамп против переговоров

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором объявил об отказе о предложения Тегерана о возвращении к переговорам.

«Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно»,

— написал американский лидер.

При этом еще 1 марта Трамп в интервью журналу The Atlantic говорил, что согласился с просьбой Ирана возобновить диалог. Однако он уточнил, что многих членов переговорной группы Тегерана уже нет в живых.

Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома также писала, что Трамп намеревается «рано или поздно» поговорить с временным руководством Ирана.