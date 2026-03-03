Размер шрифта
Грабителя вычислили благодаря украденным AirPods

Metro: в Англии вора вычислили благодаря украденным AirPods
Грабителя в Англии вычислили благодаря украденным беспроводным наушникам AirPods, пишет Metro.

Энтони Аллен ворвался в чужой дом, когда хозяева находились в гостях у родственников. Вернувшись, семья обнаружила перевернутые комнаты и пропажу украшений, наличных денег и беспроводных наушников AirPods. Изучив записи камер видеонаблюдения, жертвы ограбление увидили, как мужчина спокойно передвигался по дому и открывал ящики в гостиной.

Позднее полиция смогла отследить сигнал украденных AirPods и арестовать грабителя. При обыске Аллена обнаружили прятавшимся на чердаке. Он был приговорён к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Суд постановил, что осужденный должен будет отбыть не менее 40 процентов срока и выплатить обязательный сбор в пользу жертв преступлений.

По данным обвинения, общая стоимость похищенного превысила £3000. Прокурор Джордж Скиннер зачитал в суде заявления потерпевших. В частности, 17-летний член семьи сообщил, что из-за произошедшего ему пришлось взять паузу в учебе, а часть его школьных работ была безвозвратно испорчена.

Семья заявила, что считает наказание недостаточным, учитывая криминальное прошлое подсудимого — 25 предыдущих судимостей за 55 преступлений. По их мнению, в преступлении мог участвовать сообщник, а дом, возможно, подвергался вторжению дважды за один день.

Ранее британец снимал видео, хвастаясь награбленным, и был арестован.

 
