Трамп готов воевать с Ираном «вечно». Готовы ли американцы?

Политолог Дудаков: у Трампа есть две-три недели, чтобы завершить войну в Иране

Дональд Трамп заявил, что США готовы вести войны бесконечно, так как располагают практически неограниченными запасами вооружения. Эти слова он произнес на фоне военной операции в Иране. При этом далеко не все американцы поддерживают участие США в ближневосточном конфликте. Могут ли США реально воевать «вечно» и как конфликт с Ираном повлияет на поставки оружия Киеву — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты способны вести войны «вечно», так как располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете, у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотели бы быть», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к победе «по-крупному».

Слова Трампа отчасти подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац, который заявил, что операция в отношении Ирана будет продолжаться столько, сколько необходимо.

При этом ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что запасы американских ракет, в том числе крылатых ракет Tomahawk, стремительно сокращаются.

Многие в Соединенных Штатах опасаются, что военная операция в Иране может превратиться в затяжной и выматывающий конфликт. Министр обороны США Пит Хегсет заверил общественность, что иранская кампания не превратится в бесконечную войну.

«СМИ и политическим левым, кричащим «БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ», — прекратите. Это не Ирак. Это не бесконечная война», — сказал Хегсет.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Западные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране и атаках по объектам, связанным с высшим руководством и военной инфраструктурой страны. Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что в результате ударов могли погибнуть около 40 представителей руководства Исламской Республики. Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Правительство объявило 40 дней общенационального траура.

Иллюзия бесконечности

Президент США Дональд Трамп, заявляя о «неограниченных» запасах американского оружия и способности Штатов «вечно» вести войны, стремится создать иллюзию силы и непобедимости, чтобы быстрее завершить конфликт с Ираном. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Подобные заявления больше рассчитаны на внутреннего американского обывателя. Почему? Потому что Трамп понял, что он вляпался в прямом смысле слова, они с премьером Израиля Нетаньяху спланировали вырубить руководство Ирана и рассчитывали, что новые руководители тут же прибегут к ним и скажут: «Чего изволите, давайте договариваться о мире, мы на все согласны». Примерно такая же схема, как с Венесуэлой, но этого не произошло», — пояснил эксперт.

По его мнению, затяжной конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что Трамп потерпит поражение на промежуточных выборах в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Кроме того, отметил он, не исключено начало процесса импичмента.

« Трампу нужно создать иллюзию как внутри США, так и непосредственно на внешнем контуре, что американцы такие сильные, Ирану лучше садиться за стол переговоров и как можно быстрее заканчивать конфликт на американских условиях. То оружие, которое сейчас используют США в Иране, и которого у них действительно много, не делает погоды. Нужны ракеты противовоздушной обороны, перехватчики. И те, и другие заканчиваются», — подытожил Кнутов.

Утверждение о том, что Штаты способны бесконечно продолжать вести войны — это заявление в лучших традициях Трампа, который любит играть на публику и удивлять абсолютно всех, считает арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

«Во-первых, нет на свете ничего бесконечного, а во-вторых, сейчас вопрос скорее в том, что же все-таки в результате произойдет с Ираном. Сохранит ли он режим или Исламская Республика вновь превратится в монархию или любую другую форму правления. Заявления Трампа абсолютно популистские, а реальность намного сложнее», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Какое-то время Иран еще сможет сопротивляться, но его ресурсы иссякают достаточно быстро, отметил Чупрыгин. По его мнению, для Ирана настали не лучшие времена, так как союзников в регионе, которые готовы были бы оказать реальную военную поддержку, у него нет.

«Кроме того, количество противников Ирана увеличивается с каждым днем. Расчет Тегерана на то, что, разбомбив своих арабских соседей, он заставит их побежать к Трампу и потребовать окончания боевых действий, не оправдался. Есть все признаки того, что озверевшие соседи, которые подверглись массированным бомбардировкам, вполне себе готовы объединиться с Соединенными Штатами и Израилем», — считает востоковед.

Что думают об этом граждане США?

Согласно последнему опросу CNN, почти 6 из 10 американцев не одобряют решение США о начале военной операции в Иране. Значительная часть населения уверена, что между двумя странами разгорится долгосрочный военный конфликт.

«В целом, 59% американцев не одобряют решение нанести удар по Ирану, и 41% одобряют. Примерно 60% респондентов считают, что у Дональда Трампа нет четкого плана действий, а 62% полагают, что он должен получить одобрение конгресса для любых дальнейших военных действий», — говорится в материале CNN.

Согласно информации издания, большинство представителей Республиканской партии поддерживают решение Трампа, но даже среди республиканцев примерно 44% считают, что военная операция может привести к долгосрочному конфликту, что вызывает опасения.

Многие заявления Трампа — это элемент политической демагогии и попытки оказать дипломатическое давление на Иран, чтобы подорвать его волю к сопротивлению американским и израильским агрессорам, но на деле же к долгому противостоянию не готовы не только сами американцы, но и экономика США. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

«Ресурсы США крайне ограничены. Особенно это касается ракет для систем ПВО. Во время летней кампании против Ирана в 2025 году Штаты истратили больше 150 ракет для систем ПВО. Всего таких ракет у них порядка 600 единиц. Производится их по 30 штук ежегодно и стоит каждая ракета по $13 млн. Если эта война затянется даже на несколько недель, то американские запасы истощатся. При этом ракетам стоимостью в миллионы долларов приходится сбивать дешевые иранские дроны, стоимостью в $20 тыс. каждый», — пояснил американист.

Он уверен, что со временем будут расти и антивоенные настроения в обществе.

«Уже сейчас примерно 60% американцев выступают против эскалации с Ираном и в принципе не понимают, зачем она была устроена. При этом остается не так много времени до активной фазы электоральной борьбы на выборах в конгресс. Демократы уже активно используют антивоенную карту против Трампа, называют эту его авантюру нелегальной агрессивной войной. И большинство американцев с ними в этом согласны», — сказал Дудаков.

У Трампа просто нет времени в запасе, ему нужно срочно добиться хотя бы символической победы, иначе республиканцев на выборах в конгресс ничего хорошего не ждет, считает американист. Дудаков добавил, что у администрации в запасе есть примерно «две-три недели», чтобы без рисков для имиджа закончить войну с Ираном.

Вопрос необходимости участия США в военной операции против Ирана расколол не только американское общество, но и американскую администрацию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Еще до начала военной операции было понятно, что внутри администрации Трампа нет единого мнения относительно необходимости удара по Ирану. Поддерживали этот план ярые консерваторы, но среди тех, кто выступал против был, например, вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом ядро электората MAGA, которое обеспечило Трампу победу на выборах, никогда не поддерживало военные инициативы», — сказал политолог.

По его мнению, успешность военной операции в Иране может обеспечить только молниеносность, по примеру операции в Венесуэле, а если военные действия затянутся, то это может очень дорого стоить Трампу и его команде.

«Плюс, не стоит забывать и про экономический фактор. Затягивание конфликта — это рост цен на нефть и другие энергоносители, то есть это ускорение инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из всего этого, создается впечатление, что администрация, несмотря на то, что она готовилась к этой войне, не просчитала все варианты», — заключил Васильев.

Что будет с помощью Украине?

Продолжительностью военной операции США в Иране обеспокоены не только американцы, но и Украина, а также ее союзники в Европе. Издание Politico пишет, что Трамп может потерять интерес к урегулированию конфликта Москвы и Киева.

«Украина может лишиться американского оружия, необходимого ей, — поскольку американские войска используют оружие сами в больших количествах против Ирана. Затягивание иранского конфликта может подтолкнуть администрацию Трампа отдавать приоритет пополнению собственных запасов в ущерб продажи оружия Европе », — говорится в статье.

Politico отмечает, что европейские правительства не располагают достаточными запасами собственного оружия, чтобы полностью обеспечить нужды Киева.



Если из схемы по продаже оружия Украине выпадут первоначальные поставщики, то есть американцы, то европейцы не смогут с этим ничего сделать, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Иван Коновалов

«Очень интересен тот факт, что европейцы вроде как обозначали свою готовность поддержать страны Персидского залива и американцев в обороне против иранских ракет. Как они собираются это делать, мне не очень понятно, но в таком случае Киеву вообще не на что рассчитывать», — сказал эксперт.

По его мнению, на Украине понимают возникнувшую в связи с иранской кампанией проблему, а потому уже сейчас украинские политики и эксперты подняли панику относительно поставок вооружений.