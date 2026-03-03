«Сначала мы лишили их глаз»: как «Моссад» готовился к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Израиль на протяжении нескольких лет вел скрытую разведывательную операцию в Тегеране, готовясь к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Шпионы взломали городские камеры наблюдения, отслеживали маршруты его охраны и собирали детальную информацию о распорядке дня. Как следили за аятоллой, какую роль в этом сыграли США и почему в Иране не предотвратили убийство — в материале «Газеты.Ru».

Операция против верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала итогом многолетней разведывательной кампании Израиля при взаимодействии с США, сообщила Financial Times,

Источники заявили, что почти все дорожные камеры Тегерана взломали задолго до удара: видеопотоки шифровались и передавались на серверы в Израиле. Одна из камер позволяла фиксировать парковки личных автомобилей охраны и отслеживать повседневную активность внутри тщательно охраняемого комплекса на улице Пастера.

Алгоритмы дополняли досье сотрудников службы безопасности сведениями об адресах, сменах, маршрутах и сопровождаемых лицах — так формировали модель «жизненного уклада». Этот поток данных в реальном времени был лишь частью широкой системы сбора информации.

Unit 8200, «Моссад» и анализ данных

Разведывательную основу обеспечивали подразделение радиоэлектронной разведки Unit 8200, агентура «Моссада» и военная разведка , ежедневно анализировавшая массивы информации. По словам собеседника газеты, применялся анализ социальных связей для выявления центров принятия решений и потенциальных целей.

«В израильской разведывательной культуре сбор разведывательных данных о целях является важнейшим тактическим вопросом — он призван способствовать реализации стратегии. Если лицо, принимающее решения, решает, что кого-то нужно устранить, в Израиле принято говорить: «Мы предоставим разведывательные данные о целях», — заявил бригадный генерал израильского военного резерва и ветеран разведывательного управления с 25-летним стажем Итай Шапира.

Отключенная связь и приказ Трампа

В день операции, как заявили собеседники FT, из строя вывели около дюжины вышек сотовой связи на улице Пастера. Телефоны были «заняты», и охрана не получала возможных предупреждений. У американской стороны, по словам источников, был и собственный источник «из числа людей», подтвердивший детали встречи. ЦРУ отказалось от комментариев.

В 15:38 по восточному времени президент США Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета, отдал приказ о начале операции против Ирана.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, американские силы провели кибератаки, которые «нарушили, ослабили и лишили Иран возможности видеть, общаться и реагировать», после чего израильские истребители нанесли удар.

Политическое решение и фактор внезапности

По данным бывшего высокопоставленного сотрудника израильской разведки, по комплексу выпустили до 30 высокоточных боеприпасов. Удар при дневном свете, по словам военных, обеспечил тактическую внезапность.

«Сначала мы лишили их глаз», — отметил один из сотрудников разведки, говоря о выводе из строя систем ПВО.

Источники подчеркнули, что убийство Хаменеи стало не только технологическим, но и политическим решением. Подготовка операции велась несколько месяцев и была скорректирована после подтверждения, что верховный лидер и его ближайшее окружение соберутся в резиденции в субботу утром.

«Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим. А когда знаешь [место] так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь все, что не на своем месте», — сказал один из действующих сотрудников израильской разведки.

Что говорят в Штатах

Председатель сенатского комитета по разведке Том Коттон в интервью программе CBS News Face the Nation with Margaret Brennan заявил, что не может раскрывать детали разведданных, использованных перед ударами по Ирану, однако подчеркнул: у США есть «изысканные методы сбора разведданных».

«Местонахождение и намерения верховного лидера и других аятолл в Иране, или, если на то пошло, лидеров других противников по всему миру, очевидно, являются одним из высших приоритетов нашего разведывательного сообщества. Но очевидно, что эта операция проводится на основе разведывательных данных, собранных Израилем и Соединенными Штатами, которые в очередной раз доказали, что наши страны обладают возможностями, которых нет ни у одной другой страны на Земле», — отметил он.

США не преследовали цели устранить Али Хаменеи, сообщил госсекретарь Марко Рубио конгрессмену Майку Тернеру. Об этом сам Тернер рассказал в эфире CBS News, отметив, что глава Госдепартамента дал понять: Вашингтон якобы также не добивался смены власти в Тегеране. По его словам, действия американских военных ограничивались исключительно военными объектами .

«Он сказал предельно ясно: «Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству»», — заявил конгрессмен.