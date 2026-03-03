Илья Соболев связал депрессию Джима Керри с его романом с Волочковой

Комик Илья Соболев пошутил, что депрессия Джима Керри связана с романом с Волочковой

Комик Илья Соболев в шоу «ТОКСИКИ» высмеял роман балерины Анастасии Волочковой с Джимом Керри.

«Джим Керри тоже намекал на это (роман с Волочковой), когда говорил, что у него очень сильная клиническая депрессия», — пошутил артист.

Волочкова не посмеялась над шуткой. Артистка рассказала, что познакомилась с Керри благодаря американскому продюсеру Бобу Ван Ронкелю.

«Джим Керри на частном самолете пришел в Большой театр. Ну не на сам Большой, но прилетал на мой спектакль», — поделилась балерина.

В июле 2025-го Анастасия Волочкова призналась, что не может найти подходящего кандидата на роль ее мужа.

Волочкова рассказала, что в романтических и сексуальных отношениях ее привлекают подтянутые, спортивные и красивые мужчины. Однако в серьезных романах танцовщицу больше интересуют масштаб личности, сила духа, искренность и душевные качества человека.

По словам Волочковой, ее будущий супруг должен относиться к женщине как к драгоценности. Для нее важно, чтобы мужчина ценил ее и ее творчество. Балерина ищет доброго, светлого, искреннего и мощного по силе духа мужчину.

