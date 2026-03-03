Подмосковные врачи достали из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитов

В Подмосковье врачи областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитных шариков от конструктора неокуб. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Четырехлетнюю девочку с сильной рвотой в областной центр охраны материнства и детства в Люберцах доставила бригада скорой помощи. Обследование подтвердило, что в тонком кишечнике девочки находятся 30 магнитов диаметром 10 мм каждый.

Хирурги провели лапароскопическую операцию — через небольшие проколы они извлекли все инородные предметы. После операции ребенок быстро пошел на поправку и был выписан домой на амбулаторное лечение.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувших друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки, ушили свищи и извлекли аппендикс, куда опустилась часть магнитов.

