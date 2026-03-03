Израиль атаковал военные цели в Иране

ЦАХАЛ: военные нанесли серию ударов по объектам по производству оружия в Иране

Военные Израиля атаковали промышленные объекты в Иране, используемые для производства оружия, в том числе баллистических ракет. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

По ее информации, речь идет об ударах, которые были нанесены во время атак, проведенных по всей территории Исламской Республики.

Незадолго до этого стало известно, что военнослужащие Израиля и США атаковали аэропорт Мехрабад в центре Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».