В Башкирии сын выбросил мать из окна шестого этажа

В Башкирии сын выбросил мать из окна из-за отказа оформить опеку над внуками

В Башкирии перед судом предстанет 39-летний житель Стерлитамака, который выбросил свою 60-летнюю мать из окна шестого этажа, женщина получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел в комнате общежития на улице Худайбердина. Мужчина и его мать распивали спиртное. В ходе ссоры сын потребовал, чтобы женщина оформила опеку над двумя его детьми, которых ранее изъяли из семьи. Мать отказалась.

Разозлившись, мужчина поднял женщину и выбросил ее из открытого окна шестого этажа. Спасти пенсионерку не удалось. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Уфе отец выбросил дочь из окна четвертого этажа. Ребенок выжил, но попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Во время расследования выяснилось, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство.

Ранее женщина сбросила двух собственных детей с пятого этажа в Казахстане.